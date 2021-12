Sanremo 2022 | tutte le canzoni in gara

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Completato il cast di, che si terrà dall’1 al 5 febbraio, secondo un calendario più tradizionale rispetto all’edizione precedente del Festival. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha giocato d’anticipo, rivelando i nomi dei cantanti insabato scorso, quelli che normalmente erano i “Big”. La novità principale della 72°edizione del Festival di, infatti, è l’abolizione della distinzione tra Big e Nuove Proposte, come aveva fatto Claudio Baglioni nel 2019. Per il Festival del, anche Amadeus ha deciso di progettare un’unicaper gli Artisti: così si chiamano i cantanti, in totale 25. I primi ventidue nomi sono quelli rivelati sabato, cui si aggiungono i tre scelti durante la serata dedicata aGiovani di mercoledì 15 ...