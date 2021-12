Salernitana | il sindaco | “Le responsabilità sono chiarissime | non è tempo di polemiche”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildi Salerno, Vincenzo Napoli, attraverso una nota, ha replicato alle dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina sulla vicenda societaria della: “Evidentemente distratto dalle gravi vicende che investono, anche nelle ultime giornate, il calcio italiano ha avuto un vuoto di memoria riguardo all’impegno delche, nel doveroso rispetto dei ruoli e delle prerogative, ha negli ultimi sette mesi più volte dichiarato la disponibilità del Comune di Salerno ad ogni utile attività di supporto ed accompagnamento per una soluzione positiva della vicenda”. “Il Comune di Salerno ha inoltre, in tempi rapidissimi, svolto tutto quanto di sua competenza per assicurare le migliori condizioni logistiche per lo svolgimento delle gare di Serie A. Non èdi alimentare ...