Nel 2022 tornano le domeniche ecologiche: saranno quattro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – La Giunta capitolina ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l'attuazione del programma "domeniche ecologiche" stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico. L'iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL "Fascia Verde" per quattro domeniche: quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo 2022, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. (Agenzia Dire)

