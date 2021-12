Migranti: sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 65 in 24 ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mare calmo e le condizioni meteo buone stanno facilitando gli sbarchi di Migranti nel sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore ne sono arrivati complessivamente 65. I primi 14 sono stati intercettati a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mare calmo e le condizioni meteo buone stanno facilitando glidinel sud. Nelle ultime 24 ore ne sonocomplessivamente 65. I primi 14 sono stati intercettati a ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarchi Migranti: sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 65 in 24 ore Il mare calmo e le condizioni meteo buone stanno facilitando gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore ne sono arrivati complessivamente 65. I primi 14 sono stati intercettati a bordo di un barchino nella notte tra martedì e mercoledì da una ...

Migranti legali una risorsa". Draghi difende Lamorgese ...una fumata nera soprattutto sui migranti. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, però, non demorde sull'emergenza e ieri in Parlamento ha elencato l'impennata dei numeri: "Da luglio gli sbarchi ...

Tornano i migranti, riecco due sbarchi a Lampedusa Il Tempo Roccella Jonica (RC), il capo della Polizia: per i migranti, soccorsi-modello REGGIO CALABRIA – Pronto intervento in mare, soccorso e accoglienza ai migranti? Esiste ormai «un modello collaudato, un ‘modello Paese’» che viene realizzato su questi tre versanti contestuali «in mo ...

Migranti: sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 65 in 24 ore Il mare calmo e le condizioni meteo buone stanno facilitando gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore ne sono arrivati complessivamente 65. (ANSA) ...

