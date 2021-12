Maria Grazia Cucinotta a Natale farà lei i tamponi a tutti | “Sono bravissima”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà undiverso dagli altri ma più sereno dello scorso anno esa che con ipotranno esserepiù tranquilli, lei, la sua famiglia, i suoi invitati. E’ una vera esperta nel fare i, come ha spiegato ai microfoni di “Un giorno da pecora”. Laconfida che lei stessa da soli ne ha fatti tantissimi; non conosce il numero esatto ma compra confezioni da 20 ed è un acquisto che ha già fatto più volte.rapidi per, è così che la splendida attrice siciliana ha già organizzato le feste natalizie. Anche lei comedesidera unin sicurezza e per averlo non basta solo adeguarsi alle misure previste ma aggiungere anche ...