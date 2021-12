Manovra | alla manifestazione di Cgil-Uil anche la Rete degli studenti medi | uniti nella lotta

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - In una piazza del Popolo gremita che ha accompagnato lo sciopero generale proclamato dae Uil, a Roma spiccavano i volti dei giovani della, entrati dporta principale con tanto di striscione "" a pensionati e lavoratori. "Siamo un centinaio - dice all'Adnkronos Luca Iannariello, coordinatore nazionale della- Abbiamo deciso di partecipare allo sciopero generale perché come i lavoratori chiediamo un cambio su Pnrr e legge bilancio".

Agenzia ANSA

... lanciano un avvertimento al governo: senza risposte concrete per cambiare lala battaglia ... Lanciamo un segnale al governo,politica e al Paese: c'è gente che soffre, chiede aiuto e di ......un contratto stabile e che si ritroveranno pochi euro di aumento in busta paga con questa... siamo in piazza per questioni molto concrete che si chiamano fisco, contrastoprecarietà, ...“Lo sciopero – ha dichiarato Francesca Ticca, segretario generale della Uil Sardegna – è stato proclamato dai sindacati confederali di Uil e Cgil nel momento più difficile per la nazione, ancora lacer ...Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Nessun aumento della pressione fiscale e mantenimento delle agevolazioni fiscali esistenti, nessun ...