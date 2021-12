Manolas | addio Serie A | visite mediche già effettuate con l' Olympiacos

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - TuttoMercatoWeb : TMW - Manolas in Grecia per chiudere l'accordo con l'Olympiacos, l'addio al Napoli si avvicina - Pall_Gonfiato : #Manolas addio al #Napoli - Affaritaliani : Napoli, Manolas addio. Calciomercato: al suo posto arriva... - salv_amoroso : ?? NAPOLI Dopo l'addio di #Manolas, Cristiano #Giuntoli è di nuovo, fortemente, sulle tracce di Marcos #Senesi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Manolas addio

Kostasè pronto a salutare l'Italia. Il difensore del Napoli, e già della Roma, ha concordato il trasferimento all'Olympiacos e si è già sottoposto alle visite mediche. Secondo la stampa greca, l'...Come riportato da gazzetta.it , l'annuncio del ritorno diè previsto per oggi alle 18. Il greco sembra dunque in procinto di salutare l'Italia dopo aver collezionato 280 presenze tra Roma e ...Andrà a formare un reparto di grande esperienza a fianco di Papstathopoulos Dato in partenza per la Grecia per motivi non precisati ieri, con tanto di disavventura per via di un controllo relativo ai ...Kostas Manolas sta per firmare per l'Olympiacos. L'affare dovrebbe concludersi in serata, dopo che il difensore greco ha lasciato il Napoli. Manolas ha già giocato con la squadra ...