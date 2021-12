Mafia | Sanasi d’Arpe Consap | “A gennaio on line primi fascicoli archivio Fondo solidarietà vittime”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Per prima cosa occorre ricordare che si tratta di quasi 2 milioni di pagine contenute in 2.499e circa 7.800 sotto, tutti afferenti a singole procedure di risarcimento presentate alin un periodo di quindici anni (2000-2015). Attualmente quest’enorme quantità di documenti è ospitata negli uffici di via Cavour del Viminale. La prima fase ha previsto un rigoroso lavoro di riclassificazione e ricollocazione, utile soprattutto a ricollegare ogni richiesta al rispettivo sinistro e creare in questo modo un nuovo e preciso database. Un risultato raggiunto grazie ad una scrupolosa analisi dell’intero patrimonio documentale. Ad oggi è ancora in corso la fase di dematerializzazione vera e propria, di indicizzazione massiva dei(siamo al 30% del totale), che già dalla fine di ...

... con Adnkronos/Labitalia, Vincenzod'Arpe, ad di Consap, sul progetto di dematerializzazione e digitalizzazione dell'archivio documentale del Fondo di solidarietà per le vittime della. ......dichiarato Vincenzod'Arpe, amministratore delegato Consap - rappresenta un ulteriore passo sul percorso già intrapreso verso la completa digitalizzazione del Fondo per le vittime della..."Per prima cosa occorre ricordare che si tratta di quasi 2 milioni di pagine contenute in 2.499 fascicoli e circa 7.800 sotto fascicoli, tutti afferenti a singole procedure di risarcimento presentate ...Riqualificare, riorganizzare e digitalizzare in totale sicurezza il prezioso patrimonio documentale del Fondo di garanzia per le vittime della mafia, aderendo alle linee guide proposte dall’Agid, ai p ...