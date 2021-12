Lega Serie A, al via l'assemblea (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’assemblea di Lega Serie A ha preso il via in un albergo del centro di Milano. Tra i temi al centro dell’incontro, che torna a svolgersi in presenza, l’elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega – l’adeguamento dello statuto ai principi informatori per gli statuti delle leghe approvato dalla Figc e i diritti audiovisivi per il Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024. Presenti tutte e 20 le società. Dopo l’arresto del patron Massimo Ferrero, la Sampdoria è rappresentata dal direttore sportivo Alberto Bosco. Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’diA ha preso il via in un albergo del centro di Milano. Tra i temi al centro dell’incontro, che torna a svolgersi in presenza, l’elezione del membro indipendente del Consiglio di– l’adeguamento dello statuto ai principi informatori per gli statuti delle leghe approvato dalla Figc e i diritti audiovisivi per il Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024. Presenti tutte e 20 le società. Dopo l’arresto del patron Massimo Ferrero, la Sampdoria è rappresentata dal direttore sportivo Alberto Bosco.

