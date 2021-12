Inter-Barcellona, manovre di mercato: scambio a sorpresa in attacco (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Inter sta attraversando un momento veramente entusiasmante e si è confermata una squadra molto forte. In Serie A è in rimonta ed è la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale e dovrà vedersela contro il forte Liverpool. La dirigenza è in contatto per rinforzare la squadra in vista del mercato di gennaio, secondo voci provenienti dall’estero sarebbe stata avviata una trattativa con il Barcellona per uno scambio in attacco. A Milano arriverebbe Luuk De Jong, mentre in Catalogna Alexis Sanchez. La trattativa sarebbe addirittura nella frase conclusiva, mancherebbe solo l’ok dell’allenatore del Barcellona Xavi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’sta attraversando un momento veramente entusiasmante e si è confermata una squadra molto forte. In Serie A è in rimonta ed è la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale e dovrà vedersela contro il forte Liverpool. La dirigenza è in contatto per rinforzare la squadra in vista deldi gennaio, secondo voci provenienti dall’estero sarebbe stata avviata una trattativa con ilper unoin. A Milano arriverebbe Luuk De Jong, mentre in Catalogna Alexis Sanchez. La trattativa sarebbe addirittura nella frase conclusiva, mancherebbe solo l’ok dell’allenatore delXavi. L'articolo CalcioWeb.

