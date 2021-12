Diario dal Cile – Le contraddizioni | Kast aveva straperso al referendum | ora potrebbe vincere

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalpasso in rassegna un po’ delleche girano. Il giorno e la notte. In questa metropoli, Santiago, di giorno ci sono 30 gradi che la sera crollano e di notte vanno sotto i 15, con una brezza fredda delle Ande. José Antonioilsulla Costituzione, opponendosi alla necessità di rifarla, e orail ballottaggio di domenica. A Temuco hanno marciato per lui 1500 huasos a cavallo, coi vestiti tradizionali. Una cosa dell’Ottocento. Tra i giovani di questa specie di Berlino latina, attorno al parco Bustamante, ciclisti, ristorantini, artisti di strada, il corteo degli huasos sembra incredibile. Comunque sono già riusciti a far rientrare il programma di Gabriel Boric contro il rodeo, malvisto ...

Il Fatto Quotidiano

