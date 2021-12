Caso David Rossi | ora spunta un testimone non verbalizzato

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso della conferenza stampa sul, l'onorevole Rizzetto parla di una testimonianza non verbalizzata. La Orlandi: "Non erano visioni"

Advertising

borghi_claudio : Mi pareva che finora ci fosse stato il silenzio totale sull'audizione di ieri sera. Ecco che se ne sono accorti.… - borghi_claudio : Mi sa che sarà il caso di fare una diretta sulla questione David Rossi. Magari da Siena. - Adnkronos : #Giletti: 'Quello che sto dicendo è di una gravità inaudita, la persona che me lo ha detto ha certezza matematica e… - corrierefirenze : Nuove rivelazioni sul caso della morte dell’ex capo comunicazione Mps a “Non è l’Arena” #DavidRossi - ilgiornale : Carolina Orlandi interviene sui contenuti dell'audizione del colonello Aglieco sul caso David Rossi: 'Non accetterò… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso David

..."Ricevetti cori ingiuriosi allo stadio"/ "Ricordo anche pacche..." FRANCESCO FREDELLA E ILDI ... Anche Arianna, in studio a Storie Italiane, l'ha conosciuto: "Io l'ho conosciuto casualmente ...Ma oggi è stato l'onorevole Rizzetto a comunicare un'ulteriore novità relativa al: "Abbiamo ... La stessa figlia diRossi non ha usato troppi giri di parole nel corso dell'iniziativa: "...Una nuova filmmaker si aggiunge alla famiglia dei Cronenberg dopo ovviamente il padre David e il fratello Brandon Cronenberg.Una lettera scritta a quattro mani per la “Magic City” di Miami: nasce così MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham. L’ambassador del Brand modenese diventa designer insieme al Centro Stile Maserati ...