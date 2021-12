Benedetta Porcaroli rompe il silenzio su Scamarcio | la verità sul loro amore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 16 dicembre 2021)e Riccardosono una coppia? Sono mesi che ormai si parla di questa relazione perché l'attore 42enne e l'attrice 23enne si sono fidanzati mentre erano già impegnati con altre due persone. Lei con il regista Michele Alhaiquee, lui con la manager britannica Angharad Wood, sua ex moglie con cui ha avuto sua figlia Emily. Questo uno dei motivi per cui il flirt tra Riccardo eha fatto molto discutere, finendo così su tutte le pagine di gossip. Ma dopo mesi di rumors, alla fine si sono arresi e hanno deciso di presentarsi ufficialmente come coppia al pubblico. Are ilora èin un'intervista a "Grazia", che ha rivelato alla rivista che con Scarmarcio è scoppiato il vero. Alla domanda se è ...