Aumento di capitale in arrivo per la Juventus: arriva la nota del club (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumento di capitale in arrivo per le casse della Juventus. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere di aver concluso l’offerta in opzione per l’Aumento di capitale. Secondo le prime stime, dovrebbe essere poco meno di 367 milioni di euro l’Aumento previsto. Agnelli-Juventus Questa la nota integrale del club: “Juventus Football club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’Aumento di capitale ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021)diinper le casse della. Il, attraverso unaufficiale, ha fatto sapere di aver concluso l’offerta in opzione per l’di. Secondo le prime stime, dovrebbe essere poco meno di 367 milioni di euro l’previsto. Agnelli-Questa laintegrale del: “FootballS.p.A. (“” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinariedi nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’di...

