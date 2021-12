Affari tuoi | una gran bella notizia per il pubblico Ma fuori Flavio Insinna | arriva un conduttore top

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Unaper tutti i fan di. Come anticipato da TVblog.it, una nuova edizione è alle porte. Andato in onda dal 2003 al 2017, tornerà a intrattenere ilnel 2022. Da quello che si sa, il nuovo format però non andrà in onda nella classifica fascia preserale, ma il sabato in prima serata, proprio come avvenuto lo scorso anno con la conduzione di Carlo Conti. Ma c’è un piccolo cambiamento, al suo posto ci sarà un altro. Parliamo di colui che sta praticamente lavorando più di chiunque altro. Parliamo di Amadeus che debutterà nelle vesti di padrone di casa nel sabato successivo alla serata conclusiva del Festival, il 12 febbraio 2022. Da quello si sa, probabilmente alcuni dei concorrenti saranno proprio i reduci di Sanremo stesso. Come è già ...