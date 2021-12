Tutto pronto per il ritorno di Made in Sud. Ecco chi sarà il conduttore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pandemia da Covid 19 ha inciso negativamente sulla messa in onda di diversi programmi televisivi. Anche Made in Sud, purtroppo, è rimasto impigliato in questo meccanismo. La sua ultima edizione, andata in onda nel 2020, aveva sorpreso ed entusiasmato il pubblico a casa. Grazie ai divertenti siparietti e agli ospiti d’eccezione, le serate di Rai 2 si erano colorate di risate e allegria. Adesso, a più di un anno dall’ultima puntata, sembra finalmente che il programma sia pronto a tornare. Sulle pagine social dello show, infatti, è comparso un messaggio difficilmente fraintendibile: Tutti i giovedì al Teatro Tam di Napoli Made IN SUD: prove tecniche di trasmissione Mino Abbacuccio pronto a tornare Questo, però, non è stato l’unico indizio a far pensare a un imminente ritorno di Made ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pandemia da Covid 19 ha inciso negativamente sulla messa in onda di diversi programmi televisivi. Anchein Sud, purtroppo, è rimasto impigliato in questo meccanismo. La sua ultima edizione, andata in onda nel 2020, aveva sorpreso ed entusiasmato il pubblico a casa. Grazie ai divertenti siparietti e agli ospiti d’eccezione, le serate di Rai 2 si erano colorate di risate e allegria. Adesso, a più di un anno dall’ultima puntata, sembra finalmente che il programma siaa tornare. Sulle pagine social dello show, infatti, è comparso un messaggio difficilmente fraintendibile: Tutti i giovedì al Teatro Tam di NapoliIN SUD: prove tecniche di trasmissione Mino Abbacuccioa tornare Questo, però, non è stato l’unico indizio a far pensare a un imminentedi...

