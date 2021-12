Tre anelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Einaudi) è un racconto di cerchi, in cui è nascosto un mondo intero di letture, una riflessione sul valore assoluto della narrativa. Lo firma Daniel Mendelsohn, critico letterario già vincitore del Prix Médicis con Gli scomparsi e di Un’Odissea, un’emozionante rilettura dell’opera omerica. Le pagine di Mendelsohn sono dense di spunti e in questo libro – nato da una serie di conferenze tenute all’Università della Virginia – affronta la tecnica letteraria della composizione ad anello, in cui “la narrazione sembra allontanarsi in una digressione (il punto di partenza è segnato da una linea formulata o da una scena standard), anche se la digressione, questo apparente allontanamento, si rivela alla fine essere un cerchio, poiché la narrazione tornerà al punto preciso da cui si è allontanata”. Mendelsohn si distanzia dalla traccia principale solo per poi farvi ritorno, creando un tessuto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Einaudi) è un racconto di cerchi, in cui è nascosto un mondo intero di letture, una riflessione sul valore assoluto della narrativa. Lo firma Daniel Mendelsohn, critico letterario già vincitore del Prix Médicis con Gli scomparsi e di Un’Odissea, un’emozionante rilettura dell’opera omerica. Le pagine di Mendelsohn sono dense di spunti e in questo libro – nato da una serie di conferenze tenute all’Università della Virginia – affronta la tecnica letteraria della composizione ad anello, in cui “la narrazione sembra allontanarsi in una digressione (il punto di partenza è segnato da una linea formulata o da una scena standard), anche se la digressione, questo apparente allontanamento, si rivela alla fine essere un cerchio, poiché la narrazione tornerà al punto preciso da cui si è allontanata”. Mendelsohn si distanzia dalla traccia principale solo per poi farvi ritorno, creando un tessuto ...

