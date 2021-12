Tagli soft “salvano quattrocento pescherecci pugliesi a strascico” Coldiretti

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia: Ilo alla riduzione delle giornate di pesca rispetto alla proposta iniziale è importante per salvare 400che producono circa il 50% del valore dell’ittico regionale Made in Italy e va nella direzione delle richieste effettuate dallacon il supporto del Governo italiano anche se è chiaro che la diminuzione dell’attività avrà un impatto sulle marinerie. E’ quanto affermaImpresapesca della Puglia, nel commentare l’accordo raggiunto alla riunione del Consiglio dei ministri europei all’Agricoltura e pesca che fissa i limiti di cattura per oltre 200 stock ittici commerciali con l’obiettivo di tutelare le risorse ittiche nel Mediterraneo e negli altri mari ...

