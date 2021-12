Liverpool | Klopp | “Non capisco perché non siamo più trasparenti su Covid-19”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il tecnico del, Jurgen, alla vigilia del match di Premier League contro il Newcastle, ha parlato delle recenti positività al-19 prendendo una chiara posizione: “Dal mio punto di vista, nonnonpiùsul. Molte persone lo prendono in questo periodo. È così. Se lo prendo, e spero di no, non avrei problemi a dire alla gente che ce l’ho.lo nascondiamo?nessuno conosce il numero di giocatori che lo hanno? È sempre tutto un “alcuni membri dello staff” e “alcuni giocatori”. “Dai, dillo, e poi tutti possono capirenon sei in grado di giocare. Io preferirei così, ma non so se da un punto di vista giuridico sia possibile. Ma ...