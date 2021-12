Inter, Eriksen pensa all’addio a inizio 2022: potrebbe ripartire dall’Odense (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il futuro di Christian Eriksen sembrerebbe essere lontano da Milano. A partire dall’inizio del 2022, l’Inter permetterà infatti al danese di trovare una nuova squadra. Visto quanto accaduto in estate agli Europei, Eriksen punta al ritorno in campo, ma in un campionato dai ritmi meno frenetici della Serie A. L’ipotesi più plausibile è che il 29enne riparta dall’Odense. Il club nel quale ha militato a livello giovanile e che in questi giorni lo sta ospitando nel campo d’allenamento, spera di averlo a partire dall’inizio della stagione 2022/2023. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport‘. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il futuro di Christiansembrerebbe essere lontano da Milano. A partire dall’del, l’permetterà infatti al danese di trovare una nuova squadra. Visto quanto accaduto in estate agli Europei,punta al ritorno in campo, ma in un campionato dai ritmi meno frenetici della Serie A. L’ipotesi più plausibile è che il 29enne riparta. Il club nel quale ha militato a livello giovanile e che in questi giorni lo sta ospitando nel campo d’allenamento, spera di averlo a partire dall’della stagione/2023. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport‘. SportFace.

Advertising

apache_diez : RT @kulusecsi: L esperienza Eriksen all Inter è stata tale e quale quella di Ramsey alla Juve. Tutta questa narrazione deriva solo dall epi… - Dottor_Strowman : RT @YvanGoSlow24: Quando esaltate l'Eriksen visto all'Inter fate un'offesa ad uno dei migliori trequartisti di questo decennio. Lo mettete… - kulusecsi : L esperienza Eriksen all Inter è stata tale e quale quella di Ramsey alla Juve. Tutta questa narrazione deriva solo… - Wladimi88271844 : RT @it_inter: #Eriksen ai saluti, prima della fine del 2021 verrà dichiarato non idoneo: addio in tempi brevi con l'Inter, può ricominciare… - sportface2016 : #Inter, #Eriksen pensa all’addio a inizio 2022: potrebbe ripartire dall’#Odense -