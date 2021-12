Green Pass, Paragone: “Consulta? Voto su Colle vicino, nessuno disturba ‘manovratore’….” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Peccato, era l’occasione di ripristinare lo stato di diritto”. Il senatore Gianluigi Paragone commenta così all’Adnkronos la decisione della Consulta, che ha bocciato il ricorso presentato dal leader di Italexit e alcuni deputati di Alternativa contro l’obbligo del Green Pass per i parlamentari. “E’ chiaro che ormai anche la Corte Costituzionale sta guardando con attenzione ai movimenti attorno al Quirinale e quindi nessuno vuole disturbare il ‘grande manovratore’. Peccato, perché poteva essere l’occasione per ripristinare l’ordine delle cose e lo stato di diritto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Peccato, era l’occasione di ripristinare lo stato di diritto”. Il senatore Gianluigicommenta così all’Adnkronos la decisione della, che ha bocciato il ricorso presentato dal leader di Italexit e alcuni deputati di Alternativa contro l’obbligo delper i parlamentari. “E’ chiaro che ormai anche la Corte Costituzionale sta guardando con attenzione ai movimenti attorno al Quirinale e quindivuolere il ‘grande manovratore’. Peccato, perché poteva essere l’occasione per ripristinare l’ordine delle cose e lo stato di diritto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

