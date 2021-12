Green Pass falsi: violati i sistemi sanitari regionali per ottenerli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono stati violati i sistemi sanitari di Campania, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Veneto per consentire a chi non è stato somministrato il vaccino, e a chi non ha fatto il tampone, di accedere al Green Pass. Le operazioni sono state svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Manomessi i canali per ricevere il Green Pass La polizia postale ha eseguito 40 perquisizioni e 67 sequestri preventivi, su autorizzazione della procura di Napoli, per risalire alle 120 persone che avrebbero ricevuto Green Pass falsi, dopo aver violato i canali sanitari regionali.Si tratta solo dell’ennesimo stratagemma per ottenere la certificazione verde, da parte di chi rifiuta di farsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono statidi Campania, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Veneto per consentire a chi non è stato somministrato il vaccino, e a chi non ha fatto il tampone, di accedere al. Le operazioni sono state svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Manomessi i canali per ricevere ilLa polizia postale ha eseguito 40 perquisizioni e 67 sequestri preventivi, su autorizzazione della procura di Napoli, per risalire alle 120 persone che avrebbero ricevuto, dopo aver violato i canali.Si tratta solo dell’ennesimo stratagemma per ottenere la certificazione verde, da parte di chi rifiuta di farsi ...

