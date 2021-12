Gf Vip: Arriva Una Nuova Concorrente! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip sono in arrivo nuovi concorrenti. Il primo nome ufficiale è quello di Eva Grimaldi, che potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà già nella prossima diretta. L’attrice veneta ha confermato il suo imminente ingresso attraverso le pagine di ‘Chi’, dove ha svelato che questo sarà il primo Natale che passerà lontano dai suoi cari e soprattutto dalla moglie Imma Battaglia. Ecco quello che ha raccontato la new entry del Gf Vip! Al Gf Vip Arriva Eva Grimaldi A causa del prolungamento sino a Marzo 2022, al Gf Vip c’è necessità di far entrare nuovi concorrenti. Alcuni sono entrati nelle scorse settimane, ma all’appello ne mancano ancora alcuni. Chi entrerà nella Casa? Si erano fatti vari nomi in questi giorni, ma solo ora è giunta la conferma che uno dei prossimi ingressi sarà quello di Eva Grimaldi. L’attrice sessantenne quindi, varcherà a breve la porta ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip sono in arrivo nuovi concorrenti. Il primo nome ufficiale è quello di Eva Grimaldi, che potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà già nella prossima diretta. L’attrice veneta ha confermato il suo imminente ingresso attraverso le pagine di ‘Chi’, dove ha svelato che questo sarà il primo Natale che passerà lontano dai suoi cari e soprattutto dalla moglie Imma Battaglia. Ecco quello che ha raccontato la new entry del Gf Vip! Al Gf VipEva Grimaldi A causa del prolungamento sino a Marzo 2022, al Gf Vip c’è necessità di far entrare nuovi concorrenti. Alcuni sono entrati nelle scorse settimane, ma all’appello ne mancano ancora alcuni. Chi entrerà nella Casa? Si erano fatti vari nomi in questi giorni, ma solo ora è giunta la conferma che uno dei prossimi ingressi sarà quello di Eva Grimaldi. L’attrice sessantenne quindi, varcherà a breve la porta ...

