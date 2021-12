Draghi | Ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri | giusto confermare politica espansiva

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - "Dobbiamo essere prudenti, ma cialpiùe più". Così il premier Mario, intervenendo nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio Ue. "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti - ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia", ha aggiunto il premier. "I contagi sono in aumento in tutta Europa: nell'ultima settimana, all'interno dell'Unione Europea, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia, l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita", ha affermato il presidente del Consiglio. "Il Governo ha deciso di rinnovare lo Stato di emergenza fino al 31 marzo per ...