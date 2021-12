Covid, la stretta sui viaggi fa litigare Draghi e Ue. Il premier: «Con “omicron” c’è poco da riflettere» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La variante omicron semina zizzania tra Roma e Bruxelles. Alla Commissione Ue, infatti, non è piaciuta l’ordinanza con cui il governo Draghi ha deciso di imporre il tampone anche proviene dai Paesi dell’Unione. La considera una fuga in avanti. Fino al punto da incaricare un portavoce a precisare che «nessuna notifica è arrivata dall’Italia». Il Regolamento prevede invece l’obbligo di informare Bruxelles su eventuali restrizioni della mobilità all’interno dell’Unione. In più, devono essere «proporzionali» e «giustificate». Ragion per cui, ha concluso il portavoce della Commissione, le restrizioni decise dall’Italia devono restare in vigore «per un breve periodo». Draghi ha riferito alla Camera Draghi, però, non sembra curarsene più di tanto, e riferendo al Senato, in un’aula non particolarmente affollata, ha opposto il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La variantesemina zizzania tra Roma e Bruxelles. Alla Commissione Ue, infatti, non è piaciuta l’ordinanza con cui il governoha deciso di imporre il tampone anche proviene dai Paesi dell’Unione. La considera una fuga in avanti. Fino al punto da incaricare un portavoce a precisare che «nessuna notifica è arrivata dall’Italia». Il Regolamento prevede invece l’obbligo di informare Bruxelles su eventuali restrizioni della mobilità all’interno dell’Unione. In più, devono essere «proporzionali» e «giustificate». Ragion per cui, ha concluso il portavoce della Commissione, le restrizioni decise dall’Italia devono restare in vigore «per un breve periodo».ha riferito alla Camera, però, non sembra curarsene più di tanto, e riferendo al Senato, in un’aula non particolarmente affollata, ha opposto il ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, stretta su ingressi da Ue: obbligo di test per tutti e quarantena per non vaccinati - repubblica : Covid: stretta sui viaggi, il governo tira dritto e punta a guadagnare tempo - federturismo : RT @Astoi_it: TURISMO ORGANIZZATO A DRAGHI: 'a fronte dell'ulteriore stretta sui viaggi servono indennizzi per 13mila imprese e 86mila occu… - robkapfas : RT @Astoi_it: TURISMO ORGANIZZATO A DRAGHI: 'a fronte dell'ulteriore stretta sui viaggi servono indennizzi per 13mila imprese e 86mila occu… - antonellaa262 : Annunciata da giorni, è arrivata la stretta natalizia contro il contagio da Covid 19 in Campania: tutti i divieti n… -