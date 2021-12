Billie Eilish choc: «Non fossi stata vaccinata sarei morta di Covid» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Coronavirus non guarda nessuno in faccia e nemmeno la popolarità di chi infetta. E nella lunga lista di vip e star che hanno contratto il Covid-19 c’è anche Billie Eilish, la popstar americana famosa in tutto il mondo con all’attivo 65 milioni di dischi venduti a soli 19 anni. «Se non fossi stata vaccinata sarei morta perché è orribile», ha dichiarato durante il programma radiofonico di Howard Stern. La cantante ha svelato di essersi ammalata lo scorso agosto e di essere stata male per ben due mesi. E adesso, che finalmente sta bene, ha deciso di lanciare un appello a chi ancora nutre dei dubbi sul vaccino. «Voglio essere chiara: se non fossi stata vaccinata sarei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Coronavirus non guarda nessuno in faccia e nemmeno la popolarità di chi infetta. E nella lunga lista di vip e star che hanno contratto il-19 c’è anche, la popstar americana famosa in tutto il mondo con all’attivo 65 milioni di dischi venduti a soli 19 anni. «Se nonperché è orribile», ha dichiarato durante il programma radiofonico di Howard Stern. La cantante ha svelato di essersi ammalata lo scorso agosto e di esseremale per ben due mesi. E adesso, che finalmente sta bene, ha deciso di lanciare un appello a chi ancora nutre dei dubbi sul vaccino. «Voglio essere chiara: se non...

