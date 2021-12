Affitti e vendite bloccate? Cosa cambia sulla direttiva Ue (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Incalzata da infinite polemiche, l'Ue cambia "idea" sulle classi energetiche degli edifici: andrà messo a norma soltanto il 15% tra quelli peggiori. Ecco Cosa cambia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Incalzata da infinite polemiche, l'Ue"idea" sulle classi energetiche degli edifici: andrà messo a norma soltanto il 15% tra quelli peggiori. Ecco

Advertising

infoitinterno : Vendite e affitti bloccati? Cosa cambierà nella direttiva - biancogiovanni2 : @DSantanche continui a scatarrare stronzate danielì? i valori catastali non sono aggiornati da 30 anni.poveri i pro… - b_radio47 : RT @manuelaiati: Questa è l’#Europa che meritiamo? Attacco a #vino (che per noi è cultura e tradizione,oltre che economia e salute,se nei l… - EsuleMazzini : La follia EU in nome di #GretaThunberg gli italiani si sveglieranno? Saranno in milioni e milioni a perdere la casa… - TerrinoniL : Cosa dice la direttiva Ue sulla classe energetica delle case, che può bloccare vendite e affitti -