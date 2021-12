Zielinski, ecco quando rientrerà il centrocampista polacco (Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Piotr Zielinski, uscito per un problema respiratorio contro l’Empoli. Il pericolo da scongiurare è, ovviamente, il contagio da Covid-19. Il rischio c’è, considerando che il Leicester per la trasferta di Napoli si è rifiutato di fare i tamponi, e ha lasciato a casa 6/7 positivi. Zielinski Napoli infortunio Fino a nuove indicazioni, il centrocampista polacco dovrebbe avere la bronchite. Oggi ci sarà il giro di tamponi all’interno della squdra. Il quotidiano svela anche quando ci sarà il rientro di Zielinski, secondo la Gazzetta bisognerà aspettare il nuovo anno per rivederlo in campo. Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Piotr, uscito per un problema respiratorio contro l’Empoli. Il pericolo da scongiurare è, ovviamente, il contagio da Covid-19. Il rischio c’è, considerando che il Leicester per la trasferta di Napoli si è rifiutato di fare i tamponi, e ha lasciato a casa 6/7 positivi.Napoli infortunio Fino a nuove indicazioni, ildovrebbe avere la bronchite. Oggi ci sarà il giro di tamponi all’interno della squdra. Il quotidiano svela ancheci sarà il rientro di, secondo la Gazzetta bisognerà aspettare il nuovo anno per rivederlo in campo.

