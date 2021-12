Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 08:45 (Di martedì 14 dicembre 2021) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA;, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA Roma-FIUMICINO, QUI TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMICINO ALLA Roma-TERAMO E PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, SULLA SALARIA, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)DEL 14 DICEMBREORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA;, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA-FIUMICINO, QUI TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, IN ESTERNA DALLA-FIUMICINO ALLA-TERAMO E PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, SULLA SALARIA, ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Flaminia, tra il Gra e la Tangenziale; via Salaria, tra piazza Fiume e la… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato su: via di Tor Carbone; via Ostiense, tra viale Marconi e Casal Bernocchi;… - Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato a viale dello Scalo di San Lorenzo, tra via Giovanni Giolitti e la Tangenziale. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Panama; via della Cecchignola, tra via Ardeatina e via di Tor Pagnotta. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: lungotevere, tra Ponte Mazzini e Ponte Cavour; via Laurentina, tra largo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 12 - 2021 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA - FIUMICINO, QUI TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L'EUR; SULLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 12 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 19:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... STESSA SITUAZIONE SULLA- FIUMICINO, QUI TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L'EUR; SULLO ...DEL 14 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE ...