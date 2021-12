Tragedia a Napoli | 15enne mangia sushi e muore dopo 10 giorni

Advertising

ilmeteoit : #COVID: #Tragedia a #Napoli, due #Amiche #NO-VAX muoiono a pochi giorni di distanza. I #Dettagli - Massi2712 : Covid, dramma a Pompei: 36enne muore dopo aver contratto il virus. L’uomo aveva fatto DUE DOSI di vaccino.… - titty_napoli : RT @ultimenotizie: A 36 ore dall'esplosione per una fuga di gas a #Ravanusa che ha distrutto 4 palazzine e ne ha devastate altre 4, sale a… - Trovolavorobiz : Covid, tragedia immane: 36enne vaccinato muore a Pompei - ABoenco : RT @DavPoggi: COVID,NUOVA TRAGEDIA: 36ENNE VACCINATO MUORE A POMPEI dopo aver contratto il virus. L’uomo aveva fatto due dosi di vaccino, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Napoli

Era andato con tre amiche a mangiare sushi in un ristorante giapponese del Vomero e già poche ore dopo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito. Nove giorni più tardi, il cuore di una ...Questa mattina a Boscoreale, un 71enne di Torre Annunziata che era in sella alla propria bicicletta è caduto dopo aver colpito una buca stradale in via Marra. La vittima, Luigi Guerrasio, classe 1950, ...Una tragedia . A soli 15 anni è morto dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese. Aveva solo 15 anni e si chiamava Luca Piscopo ...Sono andate avanti tutta la notte le ricerche da parte dei vigili del fuoco dei dispersi intrappolati sotto le macerie delle palazzine esplose per una fuga di gas metano nel centro storico. The post S ...