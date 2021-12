Titoli Stato: rendimenti in salita in asta 3,5 mld Btp a 3 anni (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Rendimento medio in salita di 6 punti - a -0,10% - nell'asta con cui oggi il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi di Btp a 3 anni (scadenza dicembre 2024). La domanda è stata pari a 4,234 miliardi con un rapporto di copertura di 1,21. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Rendimento medio indi 6 punti - a -0,10% - nell'con cui oggi il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi di Btp a 3(scadenza dicembre 2024). La domanda è stata pari a 4,234 miliardi con un rapporto di copertura di 1,21.

