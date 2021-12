Rifiuti, Legambiente: in Campania la differenziata ancora non decolla. (Di martedì 14 dicembre 2021) Ritrovarsi con il sistema di ciclo integrato dei Rifiuti meno efficiente ma con le tasse relative più alte d'Italia : è la fotografia impietosa del sistema regionale. Il vero salasso viene dalla ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 14 dicembre 2021) Ritrovarsi con il sistema di ciclo integrato deimeno efficiente ma con le tasse relative più alte d'Italia : è la fotografia impietosa del sistema regionale. Il vero salasso viene dalla ...

