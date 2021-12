"Questa roba è una mer***". Daniel Ricciardo asfalta Max Verstappen: caos in Formula 1, non è ancora finita (Di martedì 14 dicembre 2021) C'è chi dice no. C'è chi non accetta il clamoroso finale della stagione di Formula 1, la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton su cui ha influito, e parecchio, la "curiosa" gestione della direzione gara su safety car e ripartenza. E al partito di chi "dice no", ecco che ora si iscrive Daniel Ricciardo, pilota McLaren, che proprio come George Russell e Sebastian Vettel prima (senza citare Valtteri Bottas) ha qualcosa da eccepire sulla vittoria Red Bull ai danni della Mercedes. Ovviamente, si sta parlando di quanto accaduto dopo l'incidente di Nicolas Latifi e l'ingresso in pista della safety car, la decisione di far passare soltanto le quattro auto tra Hamilton e Verstappen, il quale aveva potuto cambiare le gomme e così all'ultimo giro, l'unico rimasto dopo la safety, si è preso la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) C'è chi dice no. C'è chi non accetta il clamoroso finale della stagione di1, la vittoria di Maxsu Lewis Hamilton su cui ha influito, e parecchio, la "curiosa" gestione della direzione gara su safety car e ripartenza. E al partito di chi "dice no", ecco che ora si iscrive, pilota McLaren, che proprio come George Russell e Sebastian Vettel prima (senza citare Valtteri Bottas) ha qualcosa da eccepire sulla vittoria Red Bull ai danni della Mercedes. Ovviamente, si sta parlando di quanto accaduto dopo l'incidente di Nicolas Latifi e l'ingresso in pista della safety car, la decisione di far passare soltanto le quattro auto tra Hamilton e, il quale aveva potuto cambiare le gomme e così all'ultimo giro, l'unico rimasto dopo la safety, si è preso la ...

