Napoli, Zielinski fermato da tracheite. Affaticamento per Mario Rui (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli, dopo la sconfitta con l'Empoli, riprende gli allenamenti in vista del big-match di domenica sera contro il Milan, valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Lorenzo Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre Fabian Ruiz non si è allenato per sintomi influenzali; terapie e personalizzato in palestra per Kalidou Koulibaly. Osimhen e Lobotka hanno effettuato un lavoro individuale, mentre Piotr Zielinski non si è allenato a causa di un fenomeno di tracheite. La società ha chiarito le condizioni del polacco: "Nella giornata di ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo". Guarito dal Covid, inoltre, Alessandro Zanoli che era risultato positivo lo scorso 21 novembre e che oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore per poi svolgere parte del lavoro in gruppo.

