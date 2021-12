Manovra 2022, che cos’è la norma salva-Comuni allo studio dell’esecutivo: i primi dettagli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Governo sarebbe al lavoro per un emendamento particolare alla Manovra 2022. Si tratta di una norma “salva Comuni” rivolta ai grandi Comuni in situazione di pre-dissesto economico. Ecco i primi dettagli sul funzionamento di questa proposta e sulle condizioni che dovranno essere rispettate dai Comuni potenzialmente coinvolti. Che cos’è la norma salva-Comuni allo studio del Governo La norma salva-Comuni sarebbe stata introdotta all’interno della Manovra 2022 tramite un emendamento apposito, secondo quanto riferito da Adnkronos, che sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Governo sarebbe al lavoro per un emendamento particolare alla. Si tratta di una” rivolta ai grandiin situazione di pre-dissesto economico. Ecco isul funzionamento di questa proposta e sulle condizioni che dovranno essere rispettate daipotenzialmente coinvolti. Cheladel Governo Lasarebbe stata introdotta all’interno dellatramite un emendamento apposito, secondo quanto riferito da Adnkronos, che sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2022 Cartelle, ipotesi nuova sospensione nel 2022 e rottamazione quater ...confermato l'allungamento dei tempi per l'approvazione finale del parlamento al testo della manovra. Cartelle, ipotesi nuova sospensione nel 2022 con pagamenti a 180 giorni La Legge di Bilancio 2022 ...

Provincia, tornano le indennità per Presidente e tre assessori Un disegno di legge collegato alla manovra 2022 ? secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore ? è atteso a breve in Consiglio dei Ministri: supererà la legge Delrio del 2014, che aveva svuotato le Province di poteri e risorse. Le nuove ...

Legge di Bilancio 2022, la settimana degli emendamenti PMI.it Rimini, giovedì sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale Giovedì 16 dicembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali CGIL e UIL per protestare contro la manovra economica 2022. Il normale servizio di trasporto pubblico, ...

Sciopero generale 16 dicembre, si spacca il fronte sindacale, le ragioni del “no” (VIDEO) Sciopero generale il 16 dicembre. La mobilitazione indetta da Cgil e Uil. La Cisl ha deciso di non aderire. Leonardo La Piana spiega perché.

