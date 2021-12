Lesotho | ex premier accusato di aver fatto assassinare l’ex moglie

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilè scosso dalla messa sotto accusa dell’82enne ex primo ministro Thomas Thabane per l’assassinio nel 2017 delLipolelo, da cui era separato al momento della morte, avvenuta a seguito di colpi di arma da fuoco. Thabane aveva lasciato la carica nel maggio 2020 proprio per le pressioni ricevute quando il suo nome era stato inserito fra i sospettati. L’attualedi Thabane, Maesaiah, era stata denunciata per il medesimo reato lo scorso anno e poi rilasciata su cauzione, ma adesso i coniugi dovranno rispondere insieme diingaggiato dei sicari per uccidere Lipolelo. Thabane e Maesaiah sono insieme da diversi anni e si sono sposati due mesi dopo la morte di Lipolelo. La coppia nega ogni coinvolgimento nei fatti. È in via di approvazione l’emendamento alla Legge sulle Miniere ...