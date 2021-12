"La Conferenza sul futuro dell’Europa è a rischio flop" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il più grande esperimento di democrazia partecipativa della storia dell'Unione europea rischia il flop. È il timore rilanciato dal Parlamento Ue, l'istituzione che forse più di tutti ha scommesso sulla Leggi su today (Di martedì 14 dicembre 2021) Il più grande esperimento di democrazia partecipativa della storia dell'Unione europea rischia il. È il timore rilanciato dal Parlamento Ue, l'istituzione che forse più di tutti ha scommesso sulla

Advertising

EleonoraEvi : #COFE: il rischio di trasformare la Conferenza sul futuro dell'Europa in un mero esercizio di comunicazione per l'U… - ItalyMFA : #VociFarnesina??? La Conferenza sul futuro dell'Europa #CoFoE ???? è un'iniziativa per ascoltare e raccogliere idee s… - ItalyMFA : Min @luigidimaio a lancio campagna promozione Conferenza sul futuro dell’Europa #CoFoERoma, creata per dar voce ai… - AbbruzziSimone : RT @EleonoraEvi: #COFE: il rischio di trasformare la Conferenza sul futuro dell'Europa in un mero esercizio di comunicazione per l'UE e i s… - GabrielVallinF1 : RT @cooperazione_it: Focus su documento triennale di programmazione e indirizzo di cooperazione allo sviluppo, istituzione gruppo di lavoro… -