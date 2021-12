Infortunio Calabria, il Milan non vuole forzare: le tempistiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Milan ha deciso di non correre nessun rischio per il recupero dall’Infortunio di Davide Calabria: Empoli nel mirino ma senza forzare Il Milan non vuole forzare i tempi di recupero per Davide Calabria. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino classe ’96 sta correndo verso il rientro ma i rossoneri puntano a convocarlo per l’Empoli. Dunque nel weekend potrebbe non giocare ancora l’esterno, per essere poi a pieno ritmo per la sfida di mercoledì, turno infrasettimanale prima di Natale. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilha deciso di non correre nessun rischio per il recupero dall’di Davide: Empoli nel mirino ma senzaIlnoni tempi di recupero per Davide. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino classe ’96 sta correndo verso il rientro ma i rossoneri puntano a convocarlo per l’Empoli. Dunque nel weekend potrebbe non giocare ancora l’esterno, per essere poi a pieno ritmo per la sfida di mercoledì, turno infrasettimanale prima di Natale. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

