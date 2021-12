Incidente nella notte ad Avellino, un ferito trasportato al “Moscati” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 13 dicembre, sono intervenuti in via Generale Giacomo Rotondi, sempre ad Avellino, per un Incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo dei veicoli quattro ragazzi, di cui uno rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso, mentre gli altri tre non riportavano grosse conseguenze ma venivano anch’essi trasportati in ospedale per essere sottoposti a controlli medici. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Vigili del Fuoco di, intorno alla mezzadi ieri 13 dicembre, sono intervenuti in via Generale Giacomo Rotondi, sempre ad, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo dei veicoli quattro ragazzi, di cui uno rimanevae venivapresso l’ospedalediper le cure del caso, mentre gli altri tre non riportavano grosse conseguenze ma venivano anch’essi trasportati in ospedale per essere sottoposti a controlli medici. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

