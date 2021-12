Golden Globe 2022, tutte le nomination: ci sono anche Lady Gaga e Sorrentino (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri sera in diretta da Beverly Hills si è tenuta la cerimonia delle nomination dei Golden Globe 2022. Tante conferme e anche qualche sorpresa, tra i candidati per la statuetta dorata c’è anche l’italiano Paolo Sorrentino con È Stata La Mano di Dio (un anno fa è stata Laura Pausini ad essere nominata e ad aver vinto). Le previsioni c’avevano azzeccato, visto che c’è anche Lady Gaga per House of Gucci nella categoria di ‘miglior attrice di un film drammatico’. La Germanotta però se la dovrà vedere con Kristen Stewart per Spencer e la vedo durissima. Ce la farà Gaga a portare a casa il suo terzo Golden Globe? Lady Gaga is nominated for ... Leggi su biccy (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri sera in diretta da Beverly Hills si è tenuta la cerimonia delledei. Tante conferme equalche sorpresa, tra i candidati per la statuetta dorata c’èl’italiano Paolocon È Stata La Mano di Dio (un anno fa è stata Laura Pausini ad essere nominata e ad aver vinto). Le previsioni c’avevano azzeccato, visto che c’èper House of Gucci nella categoria di ‘miglior attrice di un film drammatico’. La Germanotta però se la dovrà vedere con Kristen Stewart per Spencer e la vedo durissima. Ce la faràa portare a casa il suo terzois nominated for ...

