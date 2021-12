Crollo Ravanusa | proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi I Vigili del fuoco hanno scavato tutta la notte ma di Calogero e Giuseppe ancora nessuna traccia

(Di martedì 14 dicembre 2021)leduedella tragedia dinell’Agrigentino (leggi l’articolo).diCarmina, padre e figlio, rispettivamente di 88 e 59 anni. Si continua a scavare e l’area di intervento è stata estesa oltre le vie Trilussa e Galilei. Sul posto operano oltre centodel, con l’ausilio dei cani molecolari e dei volontari della Protezione civile. Sono complessivamente sette le persone senza vita estratte dalle macerie. Tra le vittime accertate, le ultime in ordine di tempo, c’è Selene, la giovane donna incinta di 9 mesi che a giorni avrebbe dovuto partorire Samuele. Con lei, infermiera, ...

ADV(AGRIGENTO) " Proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi della tragedia dinell'Agrigentino. Nessuna traccia ancora di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, rispettivamente di 88 e 59 anni. Si continua a scavare. L'area di intervento è stata estesa oltre le ...La storia, purtroppo, nasce da un evento tragico che non vorremmo mai raccontare. Stiamo parlando deldi numerose palazzine a, in Sicilia, a causa di una fuga di gas, che ha provocato finora almeno sette morti. Sette, anzi. Otto. A specificare questo dettaglio è stato il giornalista di ...Si doveva chiamare Samuele il bimbo che portava in grembo Selene, trovata morta, assieme al marito e al suocero, sotto le macerie della palazzina ...Le parole pronunciate con disperazione dalla mamma si Selene quando i soccorritori hanno ritrovato il corpo della figlia ...