Coppa Italia in chiaro su Mediaset | dove e quando vedere le partite

(Di martedì 14 dicembre 2021) Al via oggi pomeriggio i sedicesimi di finale dellanazionale. Si parte con Venezia-Ternana alle 15. Scende in campo lacon gli otto sedicesimi di finale. In campo squadre di Serie A e di Serie B. Le otto squadre vincitrici andranno a sfidare negli ottavi di finale le otto compagini di Serie L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Agli ottavi di finale di Coppa Italia affronteremo l'Udinese! #CMonEagles ?? - SkySport : ?? COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE ?? I risultati delle partite di oggi ? ??? GENOA-SALERNITANA 1-0 ? ??? VENEZIA-TE… - Eurosport_IT : Prima vittoria di Shevchenko sulla panchina del Genoa, agli ottavi sarà ancora Genoa vs Milan - sportli26181512 : Coppa Italia LIVE: alle 15 Verona-Empoli, poi Cagliari-Cittadella e stasera Fiorentina-Benevento: Dopo le gare di i… - HellasLive : #CoppaItalia, formazioni ufficiali #VeronaEmpoli -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Super Live con l'approfondimento sull'ultimo turno di Serie A, quello die tutti gli aggiornamenti di calciomercato: l'Inter cerca rinforzi, mentre la Juventus torna a pensare ad Icardi. ...RISULTATI/ Diretta gol: Fiorentina in copertina, live score SERGIO AGUERO SI RITIRA: 'FUTURO? NON FARÒ NULLA MA..' E' dunque com gran dispiacere che abbiamo poco fa assistito alla ...Alla vigilia della gara contro lo Spezia in Coppa Italia, ha parlato il tecnico del Lecce Marco Baroni in conferenza stampa: “Quando c’è.Con la Sampdoria in Coppa Italia domani sera avranno una chance alcuni elementi che giocano meno o che sono finiti ai margini. Chance che servirà loro per restare al Toro o ...