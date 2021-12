Cagliari | Mazzarri nuovamente a rischio esonero | idea Gattuso per la panchina

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Tra le poche note lite il ritorno da protagonista di Alessio #Cragno ?? #Mazzarri ha bisogno del suo Uo… - infoitsalute : Cagliari, nuovo duro confronto tra Mazzarri e la squadra - CalcioNews24 : #Cagliari: duro confronto tra #Mazzarri e i calciatori. Le ultime - CagliariNews24 : ? #Mazzarri striglia la squadra - serieAnews_com : Dal #Cagliari degli ex #Dalbert e #Mazzarri al #Genoa, fino al #Napoli ed a Lorenzo #Insigne Ecco la Flop 11 Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

Corriere dello Sport

... all'Unipol Domus, scendono in campoe Cittadella. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa sarda allenata da Walter, che nel corso delle ultime due giornate di ...Il tecnico del, alla ripresa degli allenamenti, ha avuto un duro confronto con la squadra Walteralla ricerca di una reazione immediata da parte di undallo spirito ...Netta sconfitta per 4 a 0 per gli uomini di Mazzarri. Con le reti di Lautaro Martinez (doppietta), Sanchez e Calhanoglu, l'Inter liquida la pratica Cagliari senza sforzi eccessivi. Una partita a senso ...Mazzarri alla ricerca di una reazione immediata. Il tecnico rossoblù, alla ripresa degli allenamenti, ha avuto un duro confronto con la squadra Walter Mazzarri alla ricerca di una reazione immediata d ...