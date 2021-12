Andreazzoli: «La Coppa Italia è la coppa di chi è più forte e potente, mi piacerebbe fosse paritaria» (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla vigilia della partita di coppa Italia contro l’Hellas Verona, l’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla gara vinta contro il Napoli in campionato. “Saremmo sordi se non ascoltassimo i commenti, siamo contenti del lavoro che facciamo e del risultato che ci dà. Quando ci metti tanto impegno e fatica, se hai i risultati è chiaro che sei nella condizione ideale per incentivarli. Però poi tutto finisce lì, perché domani abbiamo una partita e stiamo lavorando su quella. Godiamo di quello che è stato ma finisce lì il discorso”.Si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa? “Non ho assolutamente questa sensazione, se così si può chiamare. Sono soddisfatto del lavoro fatto nel passato e addirittura anche del periodo passato a casa. Prendo le situazioni così come ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla vigilia della partita dicontro l’Hellas Verona, l’allenatore dell’Empoli, Aurelio, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla gara vinta contro il Napoli in campionato. “Saremmo sordi se non ascoltassimo i commenti, siamo contenti del lavoro che facciamo e del risultato che ci dà. Quando ci metti tanto impegno e fatica, se hai i risultati è chiaro che sei nella condizione ideale per incentivarli. Però poi tutto finisce lì, perché domani abbiamo una partita e stiamo lavorando su quella. Godiamo di quello che è stato ma finisce lì il discorso”.Si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa? “Non ho assolutamente questa sensazione, se così si può chiamare. Sono soddisfatto del lavoro fatto nel passato e addirittura anche del periodo passato a casa. Prendo le situazioni così come ...

