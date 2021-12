Vogliono sospendere la patente ai vaccinati per troppi malori improvvisi? Il meme che convince i No Vax (Di lunedì 13 dicembre 2021) Circola lo screenshot di un presunto articolo di giornale riportante la seguente “notizia”: «troppi malori alla guida. Si pensa alla sospensione della patente per chi è vaccinato». L’immagine mostra non solo alcune foto di incidenti stradali, ma anche un nome e cognome come autore del pezzo, un tal Andrea Di Castello, e un dato: «Nell’ultimo mese solo nel nord Italia sono 279 i malori improvvisi causa di incidenti mortali». Oltre a non risultare alcun giornalista con il nome riportato nell’immagine, il dato non trova alcun riscontro. Si tratta dell’ennesima bufala di stampo No Vax contro i vaccini anti Covid. Per chi ha fretta L’immagine non fornisce alcuna indicazione ad un sito web riportante la presunta notizia. Risultano alcune stranezze nell’immagine, come l’errato allineamento del titolo ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Circola lo screenshot di un presunto articolo di giornale riportante la seguente “notizia”: «alla guida. Si pensa alla sospensione dellaper chi è vaccinato». L’immagine mostra non solo alcune foto di incidenti stradali, ma anche un nome e cognome come autore del pezzo, un tal Andrea Di Castello, e un dato: «Nell’ultimo mese solo nel nord Italia sono 279 icausa di incidenti mortali». Oltre a non risultare alcun giornalista con il nome riportato nell’immagine, il dato non trova alcun riscontro. Si tratta dell’ennesima bufala di stampo No Vax contro i vaccini anti Covid. Per chi ha fretta L’immagine non fornisce alcuna indicazione ad un sito web riportante la presunta notizia. Risultano alcune stranezze nell’immagine, come l’errato allineamento del titolo ...

