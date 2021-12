Trasporto marittimo | il 15 presidio Cisal-Federmar contro dl certificazione professionale

(Di lunedì 13 dicembre 2021)sindacale dia Porta Pia mercoledìil nuovo decreto sulla formazione e ladei lavoratori marittimi. “Nel corso dei lavori di recepimento della direttiva europea (Ue) 2019/1159 – rileva il segretario generale Alessandro Pico – avevamo segnalato al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che lo schema di decreto legislativo, per come formulato, avrebbe impedito al personaledi mantenere il posto di lavoro e reso impossibile alle imprese di navigazione operanti nel settore delcostiero di persone formare gli equipaggi, con conseguente fermo della flotta”. Di fronte al silenzio del ministero, sottolinea Pico, “avevamo segnalato la questione alle ...

Questa mattina, il Presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, unitamente al Direttoredi ... ed uno spazio illuminato per il parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per ildei ...Ci sarà molto da fare perché,secondo l'impeto del sindaco, il Parcosia "la rinascita dei ... il "potenziamento delpubblico locale e nuove offerte di sosta". Non è intanto bene ...Presidio sindacale di Cisal - Federmar a Porta Pia mercoledì contro il nuovo decreto sulla formazione e la certificazione professionale dei lavoratori marittimi. "Nel corso dei lavori di recepimento d ...Sono Arabia Saudita, Argentina, Kuwait, Qatar, Perù, Svezia, Sud Africa e Vanuatu. Il 15 dicembre l'elezione del nuovo presidente dell'International Maritime Organization.