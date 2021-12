Suppletive Roma | la Matone sarà la candidata del centrodestra Salvini | “È l’espressione migliore per quello che il Pd ritiene un suo territorio”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex magistrato Simonettalaufficiale delper le elezionidel seggio di1, rimasto vacante dopo l’elezione a sindaco della Capitale di Roberto Gualtieri.fucome prosindaco accanto al candidato sindaco Enrico Michetti per ilalle ultime amministrative di(leggi l’articolo). “Lo sto facendo pere sono pronta. I passaggi politici che ci attendono nei prossime tre mesi richiedono preparazione e per meun enorme supplemento di lavoro” ha dichiarato l’ex magistrato, capogruppo della Lega in Campidoglio. “Un collegio elettorale comediCentro – ha ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Voce del verbo. “Suppletive a Roma-1 Calenda rompe con il centrosinistra” (Repubblica, 11.1… - silvia_sb_ : Anche se vengo dal Vietnam e vivo a Milano, lasciatemi dire che la questione delle suppletive per il collegio Roma… - lucatelese : Immaginate un elettore del collegio Roma 1 (tra questi anche io) che da stamattina ha appreso della coraggiosa can… - fmarengo5912 : RT @Adnkronos: 'Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è assolutamente condivisa e trasversale'. #suppletive #Roma - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Sarà Simonetta #Matone la candidata del #centrodestra alle #suppletive del 16 e 17! a #Roma. Una lunga carriera in #magi… -

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive Roma

"Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è assolutamente condivisa e trasversale" Simonetta Matone è la candidata del centrodestra alle elezionidiin programma il 16 gennaio 2022. Matone sarà in corsa per il seggio alla Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri. "Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è ...Simonetta Matone è la candidata ufficiale del centrodestra per le elezionidel seggio di1, rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri del Pd . Matone aveva già corso per il Campidoglio (con la Lega) al fianco di Enrico Michetti. Lo si ...Simonetta Matone sarebbe la candidata ufficiale del centrodestra per le elezioni suppletive, del seggio di Roma, rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri del Pd.Correrà per il seggio rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri: sarà una sfida tutta al femminile con Cecilia D'Elia (Partito democratico) ed Elena Bonetti (Italia viva) ...