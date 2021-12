Sorteggi Champions ripetuti, Villarreal-Juve e Inter-Liverpool (Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Juventus-Villarreal e Inter-Liverpool. E’ questo l’esito del nuovo Sorteggio effettuato a Nyon e valido per gli ottavi di finale della Champions League. Gli accoppiamenti sono stati ripetuti dopo l’annullamento del primo esito “a seguito di un problema tecnico”. L’andata si disputerà tra il 15 e il 23 febbraio, ritorno tra l’8 e il 16 marzo 2022. Questo il quadro completo degli accoppiamenti:Salisburgo (Aut) – Bayern Monaco (Ger)Sporting Lisbona (Por) – Manchester City (Eng)Benfica (Por) – Ajax (Ned)Chelsea (Eng) – Lille (Fra)Atletico Madrid (Esp) – Manchester United (Eng)Villarreal (Esp) – JuveNTUS (ITA)Inter (ITA) – Liverpool (Eng)Paris Saint Germain (Fra) – Real ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –ntus-. E’ questo l’esito del nuovoo effettuato a Nyon e valido per gli ottavi di finale dellaLeague. Gli accoppiamenti sono statidopo l’annullamento del primo esito “a seguito di un problema tecnico”. L’andata si disputerà tra il 15 e il 23 febbraio, ritorno tra l’8 e il 16 marzo 2022. Questo il quadro completo degli accoppiamenti:Salisburgo (Aut) – Bayern Monaco (Ger)Sporting Lisbona (Por) – Manchester City (Eng)Benfica (Por) – Ajax (Ned)Chelsea (Eng) – Lille (Fra)Atletico Madrid (Esp) – Manchester United (Eng)(Esp) –NTUS (ITA)(ITA) –(Eng)Paris Saint Germain (Fra) – Real ...

Advertising

SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? SALISBURGO – BAYERN MONACO SPORTING LISBONA – MAN CITY BENFICA – AJAX CHELSEA – LILLE AT… - SkyTG24 : Champions League, oggi i sorteggi degli ottavi di finale per Inter e Juventus - Eurosport_IT : La Champions League che si accorge che ci sono 14 milioni di futuri alternativi per i sorteggi degli ottavi di fina… - enzomarangio : Il 'karma' questa volta sgambetta l'#Uefa (e #Ceferin) in diretta mondiale. Il #RealMadrid s'infuria e....la… - MauSci : RT @PIPPO_LORUSSO: Tranquilli!!! Abbiamo 2 mesi di tempo per farli azzoppare, stirare, strappare e fargli prendere un qualsiasi virus intes… -