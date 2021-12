Quando il presidente elogia l’allenatore è l’inizio della fine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il mio Napoli – Empoli 0-1 Scusate, ma l’Empoli? Venerdì, il mio amico Paolo mi spedisce lo screenshot delle parole di De Laurentiis che non si esponeva da mezzo secolo: Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto. Paolo mi scrive inoltre: è giunto il momento. Senza pensarci, caccia 1000 euro e giochiamoci il 2 dell’Empoli. Quando il presidente lecca l’allenatore è l’inizio della fine. Con l’Empoli perdiamo. Con la sfiga più assoluta. È matematico. Non gli rispondo. Sabato, Paolo mi rispedisce le parole di De Laurentiis e la lista delle volte in cui il presidente ha tessuto le lodi dei nostri ex allenatori e di quanto abbiano portato bene quelle lodi. Da Mazzarri a Gattuso. Solo su Donadoni non si espresse. Perché la sfiga subentrò ben prima delle sue improbabili ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il mio Napoli – Empoli 0-1 Scusate, ma l’Empoli? Venerdì, il mio amico Paolo mi spedisce lo screenshot delle parole di De Laurentiis che non si esponeva da mezzo secolo: Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto. Paolo mi scrive inoltre: è giunto il momento. Senza pensarci, caccia 1000 euro e giochiamoci il 2 dell’Empoli.illecca. Con l’Empoli perdiamo. Con la sfiga più assoluta. È matematico. Non gli rispondo. Sabato, Paolo mi rispedisce le parole di De Laurentiis e la lista delle volte in cui ilha tessuto le lodi dei nostri ex allenatori e di quanto abbiano portato bene quelle lodi. Da Mazzarri a Gattuso. Solo su Donadoni non si espresse. Perché la sfiga subentrò ben prima delle sue improbabili ...

Advertising

Giorgiolaporta : Quando il #Pd è il primo partito, mette due ex ministri dell’Ulivo al #Quirinale; quando arriva terzo e conta 38 se… - ipernapoli : RT @napolista: Quando il presidente elogia l’allenatore è l’inizio della fine Si è parlato solo di Milan-Napoli in settimana e il risultat… - napolista : Quando il presidente elogia l’allenatore è l’inizio della fine Si è parlato solo di Milan-Napoli in settimana e il… - robreg1 : RT @enricocolosimo: Per la Meloni Draghi non è un vero 'patriota'.Non ci fosse stato un patriota come Draghi quando da Presidente BCE coprì… - lupetta60 : RT @AmicidiT: Art. 87 Costituzione (Il Presidente della Repubblica) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati i… -