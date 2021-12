“Ha offerto 30 mila euro per uccidere moglie e suocera”: carabinieri sventano duplice femminicidio a Sarzana (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato sventato dai carabinieri di Sarzana, in provincia di La Spezia, il progetto di un duplice femminicidio. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo di 50 anni, un impiegato aziendale originario della provincia di Parma, ma da tempo residente in Val di Magra, che aveva offerto a un sicario la somma di 30mila euro per uccidere moglie e suocera chiedendo l’esecuzione di un ‘lavoretto pulito’. Per questo, nella giornata di ieri – 12 dicembre -, l’uomo ha incontrato il sicario per portargli una prima tranche della somma pattuita come ‘acconto‘, pari a 10mila euro. Il resto sarebbe stato corrisposto a lavoro eseguito. Poco prima dello scambio di denaro, però, sono sbucati fuori i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato sventato daidi, in provincia di La Spezia, il progetto di un. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo di 50 anni, un impiegato aziendale originario della provincia di Parma, ma da tempo residente in Val di Magra, che avevaa un sicario la somma di 30perchiedendo l’esecuzione di un ‘lavoretto pulito’. Per questo, nella giornata di ieri – 12 dicembre -, l’uomo ha incontrato il sicario per portargli una prima tranche della somma pattuita come ‘acconto‘, pari a 10. Il resto sarebbe stato corrisposto a lavoro eseguito. Poco prima dello scambio di denaro, però, sono sbucati fuori i ...

